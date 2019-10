Peter Faber (75) gaat poedelnaakt voor goed doel

Vanochtend werd ook bekend dat Jan Versteegh op 14 november meedoet aan het eenmalige Net 5-programma For One Night Only. In de uitzending doen acht bekende mannen een dansact die is gebaseerd op de stripteasefilm The Full Monty. Eerder werd al bekend dat Simon Keizer, Viggo Waas, Thijs Römer en Jasper Demollin uit de kleren gaan. De twee andere deelnemers worden nog bekendgemaakt.



De acht bekende mannen willen het taboe doorbreken en ervoor zorgen dat deze ziekte meer bespreekbaar wordt. Duidelijk maken dat mannen zich er niet voor hoeven te schamen. ,,Als het in een vroeg stadium wordt geconstateerd, is het vaak goed te behandelen”, aldus Net 5 en LINDA. Ze willen alle vrouwen in Nederland ‘aansporen erover te praten met hun partner en signalen serieus te nemen’.