Pete Davidson verwijdert alle tatoeages van ex Kim Kardashian

Davidson had onder meer een tattoo met de tekst: “Mijn vriendin is advocaat”, verwijzend naar de recent afgeronde opleiding van Kardashian. In oktober werd de ster al gefotografeerd met een verband boven zijn linker sleutelbeen, precies de plek waar de tatoeage zat, waardoor al hevig werd gespeculeerd over het verwijderen van de tekst.

Overigens staan er nog steeds zo'n 70 andere tatoeages op het lichaam van de 29-jarige Davidson, die in een interview in 2019 met het tijdschrift Inked liet weten dat het tatoeëren “een bevrijding” voor hem betekent. ,,Als ik manisch en overstuur ben, is dat soms het enige wat voor mij werkt’’, zei hij daarover. Overigens beweerde hij twee jaar later dat hij van plan was al zijn tatoeages te laten verwijderen tegen de tijd dat hij 30 jaar werd, omdat hij zich wil concentreren op een acteercarrière.