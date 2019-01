Per Seconde Wijzer-finalist nog steeds van slag: ‘Hier heb ik me niet voor opgegeven’

Gelukkig voor de kandidaat scharen de 468.000 kijkers zich massaal achter hem. Gesproken wordt van pure diefstal en een rotstreek. Per Seconde Wijzer-eindredacteur Bart Oenema liet gisteravond weten dat hij het ‘heel zuur’ voor Meerwijk vindt, maar dat spelers vaker muziekvragen in de vierde ronde krijgen. ,,It’s all in the game’', aldus Oenema. Ook Jeroen kreeg dat nadien te horen. ,,Een finalekandidaat kan altijd een vraag krijgen die heel breed in de categorie valt en dat dat bij Per Seconde Wijzer hoort.’'



De Gelderlander had ook per mail contact met de redactie, maar het blijft bij een ja/nee-spelletje. ,,En volgens mij ben ik niet de enige die van niet vindt.’'