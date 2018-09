Penoza krijgt definitief vervolg in bioscoop

Regisseur en schrijver Diederik van Rooijen is tevreden met het scenario en de financiering van het project is nagenoeg rond. Waar de film exact over gaat en welke acteurs er precies terugkeren, willen de makers nog niet zeggen. ,,Maar alle vaste acteurs die we wilden, hebben ja gezegd", vertelt Van Rooijen. De film zal een op zichzelf staand verhaal vertellen dat tegelijkertijd teruggrijpt op de vijf seizoenen die sinds 2008 op televisie te zien waren. ,,Voor de trouwe fans wordt het een feest van herkenning, op heel veel fronten", belooft Van Rooijen. ,,Maar we willen dat ook mensen die de serie niet kennen plezier aan de film kunnen beleven.''

Monic Hendrickx

De eerste vier seizoenen werden grotendeels door Van Rooijen gemaakt, die drie jaar geleden naar Hollywood verhuisde en daar inmiddels zijn eerste speelfilm heeft afgerond. Hij filmt nu in Letland de internationale vampierenserie Heirs of the Night. Penoza vertelt over huisvrouw Carmen van Walraven (Monic Hendrickx) die na de plotselinge dood van haar man (Thomas Acda) gedwongen wordt zijn rol in het criminele circuit over te nemen. Het slot van seizoen 5 liet de fans in het ongewisse over het lot van Carmen.



De hoofdrol werd vertolkt door Monic Hendrickx. Daarnaast speelden onder meer Loek Peters, Raymond Thiry, Gijs Naber, Sigrid ten Napel, Hajo Bruins, Olga Zuiderhoek en Niels Gomperts vaste rollen in de serie. De serie staat in de voorlopige top 10 voor de Televizierring dit jaar.