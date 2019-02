Penoza-film dit najaar al te zien in de bioscoop

BBC in Nederland mogelijk op zwart bij harde brexit

16:46 Genieten van de spannende detective Luther, de bakkunsten van de deelnemers van The Great British Bake Off of de voetbalsamenvattingen bij Match of the Day? In het geval van een harde brexit bestaat de kans dat de BBC tijdelijk niet meer in Nederland mag uitzenden. Voorlopig durft niemand uit te sluiten dat de zenders dan op zwart gaan.