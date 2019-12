Penn Badgley niet zeker of hij terugkeert in Gossip Girl-reboot

Volgens Badgley zou hij erover moeten nadenken en hangt het af van verschillende factoren. De acteur, die de hoofdrol speelt in de Netflix-serie You, zegt geen grote fan te zijn van zijn Gossip Girl-personage Dan Humphrey. ,,Het hangt ervan af hoe en waarom Humphrey daar dan is," vertelt Badgley.



Gossip Girl was van 2007 tot en met 2012 te zien en draaide om een groep rijke tieners op een privéschool in New York. De hoofdrol werd vertolkt door Blake Lively. De nieuwe serie speelt zich acht jaar na het origineel af en introduceert nieuwe personages. Leighton Meester heeft al aangegeven niet opnieuw mee te doen aan de reboot. Wel krijgt Kristen Bell opnieuw haar rol als de mysterieuze verteller.