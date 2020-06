Peg, onsterfelijk door zelfmoord 88 jaar geleden

Hoewel ze al 88 jaar niet meer leeft, is het tragische leven van de Britse actrice Peg Entwistle nog altijd een inspiratiebron. Netflix bouwde de goed ontvangen dramaserie Hollywood om de vrouw die vanaf de beroemde Hollywood-letters haar dood tegemoet sprong. Dit is haar verhaal.

Vermoedelijk was Peg Entwistle niet eens een voetnoot in de geschiedenis van Hollywood geworden als zij niet op spectaculaire wijze een einde aan haar leven had gemaakt op 18 september 1932. De in Wales geboren actrice, 24 jaar oud, klom op het vermaarde Hollywoodland Sign, dat toen nog uit dertien letters bestond (de toevoeging 'land' verdween na enkele jaren), en sprong, naar verluidt vanaf de hoofdletter H, haar dood tegemoet.

Haar wanhoopsdaad was meteen aanleiding tot veel speculatie. Haar zelfmoordbriefje bevatte de tekst: 'I am afraid, I am a coward. I am sorry for everything. If I had done this a long time ago, it would have saved a lot of pain. PE.' Naar de motieven van de jonge actrice kan alleen maar worden gegist. Had haar dood te maken met de teleurstelling die zij moest verwerken omdat haar rol in de enige speelfilm die zij maakte, Thirteen Women (1932), drastisch was ingekort?

Op basis van deze gegevens beschouwen velen Entwistle als het symbool voor de vele jonge mensen die al meer dan een eeuw lang naar Hollywood vertrekken in de hoop als ster te worden ontdekt. Om daarna tot de ontdekking te komen dat niemand echt op hen zit te wachten.

Ellende

In de fictieve serie Hollywood, nu te zien op Netflix, wordt gewerkt aan een speelfilm over het korte leven van Peg Entwistle. In de reeks pakt dat plan anders uit - een donkere actrice speelt haar in de film getiteld Meg - maar de basis van het zelfmoorddrama blijft intact.

Het leven van Entwistle bestaat uit een aaneenschakeling van pech, ellende en teleurstellingen. Haar vader is acteur en kende het klappen van de zweep. Over haar moeder is niets bekend.

Vader Entwistle neemt zijn dochter, toen 5 jaar oud, en haar stiefmoeder vanuit Londen mee naar New York. Hij wil in het theaterleven carrière te maken. In de nieuwe verblijfplaats slaat het noodlot meteen toe. Haar stiefmoeder overlijdt aan een hersenvliesontsteking in 1921. Een jaar later komt de vader om het leven na een aanrijding met een motor. Een oom ontfermt zich over Peg en haar twee halfbroers. Het samengestelde gezin vertrekt naar Los Angeles.

Ook haar oom heeft connecties in het theatermilieu en krijgt het voor elkaar dat Peg teruggekeerd in New York in theaterstukken haar eerste meters als actrice maakt. Zij speelt als 17-jarige in een stuk van Henrik Ibsen, die niet bepaald bekend staat als een komedieschrijver. Ze vertolkt een personage dat uiteindelijk zelfmoord pleegt. Zij krijgt lof toegezwaaid. Onder meer van de even oude Bette Davis, die de kwaliteiten van haar collega herkent en erkent. De getalenteerde Peg speelt uiteindelijk in een tiental stukken op Broadway. Een veelbelovende carrière ligt in het verschiet.

Maar dan krijgt ze nieuwe tegenslagen te verduren. Haar huwelijk met een collega, Robert Keith, strandt al na twee jaar. Hij zou haar mishandeld hebben en verzwegen hebben dat hij een zoon had uit een eerder huwelijk. Het is een grote klap voor Peg Entwistle, die nu ook financieel in de problemen belandt. De crisis raakt ook haar.

Zij besluit om terug te keren naar Los Angeles om weer bij haar oom te gaan wonen. Ze krijgt een rol in een toneelstuk met Humphrey Bogart en filmproducenten raken in haar geïnteresseerd.

Volledig scherm © Netflix

Sensatiepers

Dan staat ze op het punt om een rol te krijgen in een productie van de bewierookte vrouwenregisseur George Cukor. Maar uiteindelijk krijgt haar generatiegenoot Katharine Hepburn de voorkeur. Hepburn staat ook aan het begin van haar carrière en wordt uiteindelijk een van de meest bejubelde actrices van Hollywood.

Uiteindelijk krijgt Peg wel een filmrol in Thirteen Women, een merkwaardig thrillervehikel over een student die wraakt neemt op dertien meisjes uit haar studentenhuis door ze allemaal tot zelfmoord te drijven. De rol van Peg stelt in de eindmontage in de drastisch ingekorte film weinig meer voor.

Of deze deceptie de reden is voor haar drastische daad valt niet meer vast te stellen. Zeker is wel dat de sensatiepers destijds behoorlijke uitpakte met speculaties. Maar een pasklare verklaring heeft niemand kunnen geven.