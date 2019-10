Pedofiele glamrocker Gary Glitter (75) loopt binnen omdat zijn nummer in hitfilm Joker zit

Wereldwijd hebben bioscoopbezoekers hun ongenoegen geuit over het nummer Rock and Roll part 2 dat bijna twee minuten lang te horen is in de nieuwe film Joker met hoofdrolspeler Joaquin Phoenix. Het lied is van de Britse glamrocker Gary Glitter (75) die begin 2015 werd veroordeeld tot 16 jaar cel wegens seksueel misbruik van minderjarige meisjes. Menigeen vreest dat de gedetineerde pedofiel achter de tralies zal delen in de megawinst van de kaskraker.

Op sociale media wordt het gebruik van het Glitter-nummer afgekeurd. Todd Phillips, de regisseur van Joker, krijgt zelfs het dringende verzoek het gehate lied uit de film te knippen en een andere song te gebruiken. Tijdens Rock and Roll part 2 tranformeert de hoofdpersoon in de film tot joker: de gelijknamige superschurk uit de Batman-stripverhalen en -films. Volgens experts kan Glitter waarschijnlijk ‘eenmalig een bedrag van ettelijke tienduizenden euro’s tegemoet zien’, zo vertellen ze in de Britse tabloid The Sun. Daarna blijft de kassa van Gary rinkelen als de film Joker ook succesvol is in de winkels en op on demand videodiensten.

De muzikant werd in februari 2015 schuldig bevonden aan seks met een meisje van twaalf, een poging tot verkrachting en vier aanrandingen. Een van zijn slachtoffers, die hij probeerde te verkrachten, was een meisje van tien jaar. Glitter, die eigenlijk Paul Gladd heet, heeft altijd ontkend. Ook zegt hij geen eerlijk proces te hebben gekregen, maar dat spreekt het hof van beroep nog altijd tegen. Het misbruik vond plaats in de jaren 70, toen Glitter het hoogtepunt van zijn carrière beleefde.

Excuses

Glitter, bekend van hits als Do You Wanna Touch Me en I’m The Leader Of The Gang, vertelde tijdens de rechtszaak tegen hem snikkend dat hij zelf als kind is misbruikt en daardoor met zichzelf in de knoop was geraakt. Op het moment dat hij naar de kinderporno-afbeeldingen keek, was hij naar eigen zeggen niet in staat om zich in te leven in de slachtoffers. Hij zei later pas in te zien hoe schadelijk dit voor jonge kinderen is. ,,Nu zou het niet meer gebeuren. Ik heb geen behoefte om naar die vreselijke porno te kijken.’’ Ook bood Glitter, die in de jaren 70 en 80 miljoenen platen verkocht, tijdens de zitting zijn excuses aan zijn fans aan. ,,Ik ben mijn eigenwaarde kwijt en het spijt me heel erg.’’

Gary Glitter heeft nog niet gereageerd op het gebruik van zijn nummer in Joker. De regisseur van de film evenmin. Het is overigens niet de eerste keer dat de pedofiele ster geld verdiende met het hergebruik van een van zijn nummers. In 2013 kreeg hij circa een miljoen euro inkomsten uit rechten omdat de band Oasis in het nummer Hello (1995) teksten van zijn nummer Hello, Hello, I’m Back had gebruikt.

