Paul Verhoeven krabbelt op na heupoperatie: ‘het was kielekiele’

,,Drie dagen later, ik was al thuis, werd ik toch zó ziek”, vertelt Verhoeven (81) over de tijd na de heupoperatie in Volkskrant Magazine. ,,Ik wist: dit klopt niet.” Zijn vrouw Martine belde het ziekenhuis en kreeg te horen dat de regisseur direct moest komen. ,,De chirurg maakte een scan en vertelde: 'Er zit een gat in je colon en we moeten ogenblikkelijk gaan opereren'. Waarschijnlijk had ik te zware pijnstillers gekregen, die een afsluiting van mijn dikke darm hebben veroorzaakt.” Hij was net op tijd. ,,Nou dat was dus hartstikke gevaarlijk. 'Wat was er gebeurd als ik een halve dag later was teruggekomen naar het ziekenhuis?', vroeg ik aan de chirurg. Ze zei: 'Dan was je dood geweest'.”