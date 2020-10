Paul McCartney vreest dat hij zijn laatste show al heeft gespeeld

,,Ik denk daar absoluut over na", zei Paul in gesprek met BBC 6, zeker omdat zijn laatste show in juli 2019 in Los Angeles ‘niet echt goed’ was. ,,Wat als dat nu het laatste optreden was?” vraagt de oud-Beatle zich af. ,,Het zou geweldig zijn als we weer in grote menigten live naar een band kunnen luisteren en gek kunnen worden."

Paul, die eigenlijk in mei zou optreden in het Goffertpark in Nijmegen, sprak ook over zijn woensdag aangekondigde nieuwe soloalbum, McCartney III. De zanger maakte de plaat, als opvolger van McCartney (1970) en McCartney II (1980), tijdens de lockdown helemaal in zijn eentje in zijn thuisstudio. ,,Ik ben niet zo goed in stilzitten. Ik krijg al die ideeën en het houdt me bezig", aldus Paul.