Paul Jansen treedt af als hoofdredacteur bij De Telegraaf

Paul Jansen treedt na acht jaar af als hoofdredacteur van De Telegraaf . Dat heeft de krant dinsdag bekendgemaakt. Jansen zal voor de krant aan de slag gaan als correspondent in de VS.

Jansen (55) kondigde zijn vertrek dinsdag aan. Volgens hem is het tijd voor ‘een nieuwe journalistieke uitdaging’. Die heeft hij gevonden in een functie als correspondent in de VS, waar hij komende zomer gaat beginnen. Jansen blijft dus wel voor De Telegraaf schrijven.

„Ik vond het een eer om de grootste krant van Nederland te mogen leiden. Het waren ook tropenjaren. Het is nu tijd om de bakens te verzetten. Met het correspondentschap gaat een oude droom in vervulling”, aldus Jansen. In de komende maanden zal worden gezocht naar een nieuwe hoofdredacteur.

Jansen begon in 1996 als buitenlandredacteur voor De Telegraaf. Daarna maakte hij een overstap naar de financiële redactie. Later, in 2002, werd hij correspondent in Indonesië. In 2006 keerde hij terug naar Nederland en ging hij aan de slag als chef van de parlementaire redactie. Van 2008 tot 2015 was hij tevens politiek commentator.

