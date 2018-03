Paul en Marc-Marie zullen zelf ook niet tevreden zijn

Nu moeder Janny Joling op 88-jarige leeftijd eigenhandig een bommetje heeft gelegd onder Geer en Goor (voor wie het gemist heeft: haar zoon komt er bij haar niet meer in als hij niet onmiddellijk de samenwerking met Gordon staakt) lijkt er een vacature op komst voor een nieuw komisch, homoseksueel tv-duo. NPO 1 nam daar zondagavond alvast een voorschotje op met Paul de Leeuw en Marc-Marie Huijbregts in het nieuwe Als je alles hebt gehad!



Niet de meest inspirerende titel als ik eerlijk ben, bovendien opzichtig geleend van de titelsong van Geer en Goor over de vloer. En zit je als kijker op zondagavond primetime te wachten op Paul en Marc-Marie die samen de afgelopen week doornemen? Het klinkt toch eerder als een leuk format voor de écht late vrijdagavond, na Pauw of Jinek. Maar vooruit, De Luizenmoeder wilde ik op basis van de naam in eerste instantie ook overslaan. Daarnaast geloof ik wel in de combinatie Paul en Marc-Marie. Ze zijn allebei op hun best als ze voor de vuist weg grappig kunnen doen over onderwerpen die hen aan het hart gaan. En een liveprogramma dat niet over voetbal gaat, kom daar eens om op zondagavond.