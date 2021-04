Paul de Munnik: ‘Je kan nooit op succes vertrouwen, dat moet je voeden’

In Studio 2 lanceerde Paul de Munnik vandaag zijn gloednieuwe album. Een gekke tijd om nieuwe muziek uit te brengen, maar De Munnik was verheugd dat het moment eindelijk daar was. Of de coronacrisis invloed heeft gehad op het uitbrengen van III? Nee, stelt de zanger. ,,Dit album is vlak voor Covid opgenomen. We zouden ‘m uit gaan brengen en toen kwam de hele pandemie.” Omdat toeren met III dus niet mogelijk was, besloot De Munnik de nummers te finetunen. ,,Maar qua opnames en schrijven heeft Covid verder geen invloed gehad.”

Wat wél een inspiratiebron voor De Munnik is geweest, is het nummer Case of You van Joni Mitchell. ,,Wat ik vaak doe met mijn albums de laatste jaren, is dat ik een nummer pak en ga vertalen. En bij dit album ben ik begonnen met het nummer van Joni Mitchell, Case of You. Ik heb bedacht dat ik een album wilde maken met alleen maar liefdesliedjes. Normaal ben je er na twee nummers wel klaar mee, maar lovesongs doen is het leukste wat er is. Het is niet helemaal gelukt, maar ik ben een eind gekomen.”

Ondertussen zong De Munnik meerdere nummers van zijn nieuwe album. Kijk niet achterom, Vat van jou en Slaap zacht mijn hart passeerden onder meer de revue. Fans genoten niet alleen van zijn muziek; er werden ook massaal vragen gesteld. Welk internationaal nummer zou De Munnik bijvoorbeeld nog eens willen vertalen? ,,Uh… ja. I Am... I Said van Neil Diamond. Die gaat van New York naar Los Angeles en hij zingt over de afstand die hij voelt tussen de twee plekken. Om daar een goede vertaling voor te vinden... dat zou ik nog wel eens willen doen.”

Bucketlist

Ook het persoonlijke leven van De Munnik wekte veel nieuwsgierigheid op bij kijkers en fans. Wanneer deed hij voor het laatst iets voor het eerst, luidde een van de vragen. De Munnik: ,,Pfoe, ingewikkelde vraag. Maar dan ga ik weer een mooi bruggetje maken: ik ben een album gaan schrijven met een vriend, een rapper. En hij heeft ook op dit album meegedaan. Dat is uit m’n comfortzone, met hem maak ik andere dingen dan ik zelf gewend ben.”

En wát moet De Munnik nog van zijn bucketlist afvinken? In ieder geval Lee Towers opvolgen in De Kuip, maar dat was het enige concrete wat hij kon bedenken. Meedoen aan programma’s als Beste Zangers ziet hij absoluut niet zitten. ,,Ik hoef geen entertainmentwedstrijdje met andere zangers te doen”, stelde hij. Even later: ,,Naja kijk, ik mag mijn muziek maken en ik mag dit ook nog eens bij het AD doen. Wat heb ik nog te bucketlisten? Weet je wat ik op m’n bucketlist heb staan? Dat ik tevreden ben met wat ik doe.”

Voor jonge artiesten die nog hard aan de weg timmeren, had De Munnik een duidelijk advies. ,,Ik zou willen zeggen: niet te hard roepen dat je de beste bent. Maar eigenlijk moet je dat wel doen, je moet erin geloven. Wij (Acda en De Munnik, red) hebben de fout gemaakt om dat te doen. We waren arrogant. Op een gegeven moment leer je ook dat je er hard voor moet werken. Je kan er nooit op vertrouwen dat het blijft gebeuren, je moet het altijd blijven voeden.”

Bekijk alle nummers die Paul de Munnik tijdens de livesessie speelde:

Volledig scherm Paul de Munnik © Bob Bronshoff