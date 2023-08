Paul de Leeuw maakt ook tweede seizoen Niet klein te krijgen

De reeks, die wordt geproduceerd door Skyhigh TV dat ook verantwoordelijk is voor Over Mijn Lijk, maakte diepe indruk op de televisiekijker. ,,Het is alles wat hij nooit heeft gedaan en tegelijk helemaal Paul de Leeuw”, schreef tv-columnist Angela de Jong over het programma. ,,En belangrijker nog: het was het mooiste dat ik in lange tijd heb gezien. Paul laat zien wat ze ten diepste vooral zijn: gewoon kinderen. Met dromen, hobby’s en nukken. Hij benadert ze totaal onbevangen en gelijkwaardig, niet bang om een harde grap te maken over een kaal hoofd - ‘kalen onder elkaar’ - of om een zwaar onderwerp als de dood aan te snijden. En steeds weet hij precies de juiste toon aan te slaan. Hij dringt zich niet hinderlijk op de voorgrond, trekt niet om de minuut een gekke bek in de camera. Juist niet. Hij laat het helemaal om de kinderen en hun gezinnen draaien.”