Paul de Leeuw keert terug op de zaterdagavond met fictief hotel waar BN’ers inchecken

Hotel Hollandia , zoals de nieuwe show van Paul de Leeuw gaat heten, wordt een mix van drama, satire en talkshow. Het programma van BNNVara draait om een fictief hotel waar wekelijks ‘bekende Nederlanders’ inchecken, die in het nieuws zijn geraakt. Zo zullen er komische typetjes van Frans Timmermans, een rol van Erik van Muiswinkel, en Caroline van der Plas ( Luizenmoeder -actrice Rian Gerritsen) opduiken. Paul de Leeuw ontvangt zijn gasten in de lobby. De vaste personeelsleden van het hotel worden gespeeld door Anniek Pheifer, Wimie Wilhelm, Samir Hassan en Thomas van Luyn.

De Leeuw vierde in de jaren 90 hoogtijdagen met zijn eigen tv-programma De Schreeuw van De Leeuw . Een indrukwekkende aflevering met zanger en aidspatiënt René Klijn werd later bekroond. Hij bouwde een omvangrijke tv-carrière op met Laat de Leeuw , PaPaul , Ranking the stars en Mooi! Weer de Leeuw . Ook kwam hij met de speelfilm Filmpje! , en bracht daarmee zijn bekende personages Bob en Annie de Rooij naar het witte doek. Door de jaren heen was De Leeuw de man die meermaals van omroep wisselde; van de Vara, naar de NCRV, terug naar de Vara, een uitstap naar RTL en de Vlaamse zender VTM.

Angela de Jong kijkt ernaar uit

Afgelopen jaren ging het de presentator minder voor de wind. In een interview met deze krant vorig jaar, toen hij 60 was geworden, vertelde hij hoe hem steeds vaker het gevoel bekruipt dat zijn carrière tanende is. ,,Ik dacht: hou er maar rekening mee dat je links en rechts wordt ingehaald en dat je niet meer de eerste viool gaat spelen op tv-gebied.”

Dat had onder andere te maken met de duopresentatie bij talkshow Op1 , die niet best werd ontvangen. De Leeuw zou ‘te licht’ zijn voor die plek. Zijn programma Busje komt zo sloeg niet aan. Tv-columniste Angela de Jong noemt De Leeuws nieuwe klus dan ook ‘heel verrassend’. ,,De opzet klinkt leuk, ik kijk ernaar uit. Pauls carrière heeft duidelijk een nieuwe boost gekregen door het succes van Niet klein te krijgen . Ik hoop dan ook stiekem dat daar een tweede seizoen van komt.’’

André en Janny gaan treinen

De Nederlandse Publieke Omroep presenteerde dinsdag tal van nieuwe titels. Op NPO 1 lopen de nieuwe titels van verscheidenheid uiteen. Zo volgt Frans Bauer namens AvroTros twaalf mensen die laaggeletterd zijn in Een leven zonder letters. NTR brengt na Het Verhaal van Nederland (begin 2022) en Het Verhaal van Vlaanderen (begin dit jaar) nu een nieuwe historische documentairereeks: Het Verhaal van Nederland: Oranje-Nassau (NTR, NPO 1). Het is een achtdelig verhaal over de vorstenfamilie van Nederland. Verteller is Daan Schuurmans.

Bij Omroep MAX verruilen André van Duin en Janny van der Heijden hun boot deze winter voor de trein in Denkend aan Zwitserland. Project Dans (NTR) volgt tien dansers die hun droom in vervulling willen zien gaan: van dansen hun beroep maken. In 12 straten groen (KRO-NCRV) gaan straatbewoners in de twaalf provincies in Nederland met elkaar de strijd aan om meer te vergroenen. Presentatoren zijn Anita Witzier en Tim Hogenbosch.

Dan is er de dramaserie De Joodse Raad (EO) over de consequenties van de anti-Joodse maatregelen van de bezetter. Een andere titel in het dramagenre verschijnt op NPO 3. Dat is Santos (BNNVara) waarin een liefdeskoppel klem komt te zitten tussen hun eigen ambities en hun criminele vrienden en familie.

Volgde Rutger Castricum namens PowNed vijf jaar geleden FC Emmen in het eerste jaar van de Eredivisie, nu komt AvroTros op NPO 1 met Volendam - een dorp in de Eredivisie, waarvoor het een seizoen de plaatselijke FC volgde.

Volledig scherm André en Janny gaan treinen. © MAX

Francis naar Lourdes

Op NPO 2 krijgt Francis van Broekhuizen een eigen programma. De operazangeres gaat in Francis naar Lourdes bij KRO-NCRV als vrijwilliger mee naar de Franse bedevaartplaats. Kijkcijfertrekker Ruben Terlou, zelf opgeleid als arts, duikt in Dokter Ruben (VPRO) in de wereld van doktoren, ziekten en genezing. Omroep ZWART besteedt aandacht aan Nelson Mandela die tien jaar geleden overleed. Akwasi Ansah en Gianni Lieuw-A-Soe trekken in Nelson Mandela: hype of hoop door Zuid-Afrika om met eigen ogen te zien wat de strijd van Mandela het land nu eigenlijk heeft opgeleverd. Met de vierdelige serie Bij ons op het AZC geeft HUMAN een uniek kijkje in een asielzoekerscentrum waar de makers een jaar lang mochten meelopen. Zoals al eerder verkent Huub Stapel in Langs de IJssel, de ‘meest eigenzinnige rivier van ons land’, zoals Omroep MAX omschrijft.

Valerio keert terug

Op NPO 3 springt Sander en de socials (VPRO) in het oog. Sander Schimmelpenninck onderzoekt de wetteloosheid van sociale media en laat hij zien dat dit vervelende gevolgen heeft voor onze democratie. In zijn column in de Volkskrant liet hij zich daar al uitgebreid over uit. ,,Sociale media hebben ervoor gezorgd dat iederéén zijn domheid aan anderen op kan dringen en alle filters en toetredingsbarrières zijn weggenomen”, stelde de columnist, tv- en podcastmaker.