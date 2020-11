Patty's dochterdroom komt uit en Klaasje bekijkt zichzelf van alle kanten

Anita Witzier presen­teert vernieuwde editie The Passion

27 november The Passion staat komend jaar in het teken van #Ikbenervoorjou. KRO-NCRV-presentatrice Anita Witzier zal op donderdag 1 april live verslag doen van de processie, die een nieuwe opzet krijgt. De processie met het iconische lichtgevende kruis trekt niet alleen op Witte Donderdag door gaststad Roermond. Ook in de veertig dagen voorafgaand aan het spektakel trekt de processie door heel Nederland.