Patty heeft een huis vol en waar heeft de baby van Chantal zijn naam aan te danken?

Hoe leuk voor de broertjesband! James, de oudste zoon van Chantal Janzen en haar man Marco heeft de tweede naam van zijn kleine broertje Bobby bedacht. Hij vond Oliver goed passen bij Bobby en James.

Hieperdepiep! De opa van Enzo Knol is jarig en als grote verrassing kwam zijn kleinzoon hem opzoeken in Zuid-Frankrijk. Enzo blij, opa blij.

Mijn opa is 79 geworden en heb 1300km in 1 dag gereden om ze te verrassen met een bezoekje! De reactie toen ze mij opeens zagen in Zuid-Frankrijk was geweldig!! Ik zie er hier een beetje moe uit op de foto maar het was het helemaal waard. De aankomende dagen wat zonnige vlogs op mijn Youtube kanaal ☀️ Gefeliciteerd opa ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@enzoknol) op 22 Jun 2018 om 7:32 PDT

Fjietfjiew!! Gaby Blaaser zit er wel héél erg hot uit tijdens een tripje naar Ibiza. Inclusief panterprintje is ze hélemaal klaar voor het weekend.

#ibiza I love you💋 Een foto die is geplaatst door null (@gaby.blaaser) op 22 Jun 2018 om 3:06 PDT

Dries zijn borstkas zegt hallo. Helaas bewegen zijn borstkas niet helemaal op de maat. Een gratis tip voor Dries Roelvink voor de volgende keer!

Beetje chest getraind vanmorgen en nu op naar Groningen en Utrecht. 🎤 Een foto die is geplaatst door null (@driesroelvink_official) op 22 Jun 2018 om 6:41 PDT

Tim den Besten heeft een after dinner dip. Of een foodbaby, dat mag iedereen zelf beslissen. Hij schaamt zich er in ieder geval niet voor. 'Je bent na het eten immers mooi zoals je bent!'

Door de perfecte wereld van insta durven steeds minder mensen uit te komen voor hun after-dinnerdip, maar waarom zou je jezelf moeten verbergen? Je bent na het eten mooi zoals je bent. #insidemybelly #afterdinnerdip @chanelofficial Een foto die is geplaatst door null (@timdenbesten) op 22 Jun 2018 om 7:51 PDT

De volgers van Winston Gerschtanowitz liggen dubbel van het lachen om de manier waarop hij al huppelend probeert pony en kind te entertainen.

Ik heb mijn roeping als paarden trainer gemist😂😂😂😂 Een foto die is geplaatst door null (@winstongerschtanowitz) op 22 Jun 2018 om 1:35 PDT

Schrijfster Daphne Deckers selecteert haar leesvoer voor het weekend op felrode stiletto's en een sexy little black dress.

Van die dagen waarop ik heel relaxt en naturel voor een boekenkast ga staan 😏📚👠 Foto @nickvanormondt Hair&makeup @dennismichael75 Styling @fredvanleer #flashbackfriday #opdehak #beaumonde #writersonheels Een foto die is geplaatst door null (@daphne_deckers) op 22 Jun 2018 om 5:30 PDT

Of het aan de laatste uitzending van Temptation Island VIPS ligt weten we niet, maar Donny Roelvink kijkt vandaag ietwat moeilijk de camera in terwijl hij tegen een muur aan hangt.

Mood Een foto die is geplaatst door null (@donnyroelvink) op 22 Jun 2018 om 5:50 PDT

Lange Frans en Pip Pellens, ook wel Lil'Pip, roeren door de pannen op een plattelandsfair in de Achterhoek.

Dit zijn @langefrans en Lil’ Pip!Wij staan te koken op de Farm & Country Fair. Komen jullie ons helpen? 🌮 Een foto die is geplaatst door null (@pippellens) op 22 Jun 2018 om 1:29 PDT

Op het winderige Terschelling is de festivalglamour volgens zangeres Janne Schra ver te zoeken.

Glamour #oerol Een foto die is geplaatst door null (@janneschra) op 20 Jun 2018 om 14:03 PDT

Lisa Lois en haar verloofde hangen samen de slingers op om te vieren dat ze op dezelfde dag geboren zijn.

Hiep hoi! Wij zijn jarig! (Ja echt.. nog steeds op dezelfde dag even even oud) 🎉🎉🎉 #31 Een foto die is geplaatst door null (@lisaloisofficial) op 22 Jun 2018 om 1:14 PDT

Memphis Depay chilt met zonnehoedje op de loungebank van het supersjieke Four Seasons Hotel in hartje Hollywood. Zijn bloedmooie fiancee Lori Harvey is nergens te bekennen. Opmerkelijk: zowel Depay als Lori gooiden hun liefdeskiekjes van hun instagramaccounts. Where is the love?

Im really out here 😅 Een foto die is geplaatst door null (@memphisdepay) op 21 Jun 2018 om 20:17 PDT

No, boo 👀 Een foto die is geplaatst door null (@lori_harvey_) op 19 Jun 2018 om 14:39 PDT

Volledig scherm Depay en de knappe Lori Harvey, hier in 2016. © Brunopress

Lize Korpershoek, de vriendin van Tim Hoffman, doet samen met kat Dirk auditie voor Temptation Island. Naast de poes speelt ook haar gegipste voet een hoofdrol.

Auditiefilmpje Temptation Island. Wat denk jij? Maak ik kans? Een foto die is geplaatst door null (@lizekorpie) op 22 Jun 2018 om 4:42 PDT

In voormalig pornoster Bobbi Eden schuilt een strenge moeder. Zoontje Brandon Ray moet zonder pardon echt van het strand af.

Wanneer Brandon weer naar huis moet na een dag strand. 😂 #janken #tranenmettuiten #lifeisabitchsometimes #assholeparent 😂 Een foto die is geplaatst door null (@bobbieden) op 21 Jun 2018 om 20:23 PDT

Patty Brard en haar man Antoine ontvangen in hun villa op Ibiza maar wat graag visite. Gezellig, maar de afgeslankte Patty is meer bezig met haar hippe glas met een onbekende inhoud.

De Dordtse singer-songwriter Nielson laat zijn opgewekte nederpop voor wat het is en komt met elektronisch materiaal waarmee hij 'nog dieper wil connecten' met zijn fans. ,,Dope bro'', luidt het oordeel van een fan over Doen, Durven of de Waarheid.

Check de video van DOEN, DURVEN OF DE WAARHEID nu op youtube!!!🌴. #ddodw > linkinbio Een foto die is geplaatst door null (@nielsonmusic) op 21 Jun 2018 om 23:14 PDT

Samantha 'Barbie' de Jong komt met breaking news: ze heeft een rolletje te pakken in een nieuw nummer van dj Jean en de Haagse zanger Jeffrey Lake. In het promotiefilmpje is de rondborstige blondine vooralsnog nergens te bekennen.

De jarige Jeroen van der Boom wordt vandaag in Blaricum de hele dag verwend door zijn gezin. Hoe oud hij is geworden, is in het hele Gooi zichtbaar.

Ja enorm verwend door mijn gezin ❤️❤️ even wennen aan t getal 46!!!!happybirthdaytome Een foto die is geplaatst door null (@jvdboom) op 21 Jun 2018 om 23:31 PDT

Senn, de 4-jarige zoon van Jan Smit, wil SpiderMan, voetballer en keeper worden. Op verzoek van de jonge stoere Volendammer mag papa op zijn SpiderMan-pak schieten. ,,Die bal is niet zo hard als het geluid doet vermoeden...'', waarschuwt Jan voor de zekerheid.

Gisteravond vroeg Senn of het mogelijk is om later zowel Spider-Man, voetballer én de beste keeper van de wereld te kunnen zijn... 😉 Wat het ook mag worden, wij hebben sowieso altijd de grootste lol met elkaar! P.S. Die bal is niet zo hard als het geluid doet vermoeden... 🙈 #KleineSuperster Een foto die is geplaatst door null (@jansmitcom) op 21 Jun 2018 om 23:42 PDT

Geluksvogel die Klaas van Kruistem: voor opnames van zijn show Klaas Kan Alles heeft hij het vliegtuig gepakt naar Tokio. Een panoramafoto maken vanuit zijn hotelkamer valt overigens niet mee met een beetje smog.

Ik ben gewoon in Japan 😱🇯🇵🔥 Beetje mistig/smoggig uitzicht, maar man, wat heb ik zin in de komende week! Nu heel eventjes powernappen en dan goaaan!! #klaaskanalles #japan #tokyo #tokio #uitzicht #scenery Een foto die is geplaatst door null (@klaasvank) op 22 Jun 2018 om 0:17 PDT

Vlogster Laura Ponticorvo is niet helemaal tevreden over haar lijf en is begonnen aan zogenoemde bevriesbehandelingen om lastige plekjes te stimuleren. Resultaat: La Ponticorvo kan met een superstrakke buik haar trouwjurk passen.

Van honden op de werkvloer wordt niet elke werkgever blij, maar onder het mom 'Bring your dog to work day' mag het vandaag. Dj Wijnand Speelman laat Meneer Alfie uit in zijn lunchpauze.

Het is #BringYourDogToWorkDay! Een kleine throwback naar de studioavonturen van Meneer Alfie. 🐶❤ @wijnand3fm #3FM Een foto die is geplaatst door null (@npo3fm) op 22 Jun 2018 om 0:55 PDT

Meer hondennieuws: de Amsterdamse etherdiscipline-expert Ellie Lust is dertien jaar getrouwd met haar grote liefde Boukje en is dolgelukkig met haar en hun viervoeter.

13 jaar getrouwd! 👭❣#mijngroteliefde Een foto die is geplaatst door null (@lustellie) op 22 Jun 2018 om 0:50 PDT

Baby Otis heeft zijn modellenlook van zijn moeder Carolien Spoor geërfd en staat zo schattig op zijn nieuwste plakboekfoto's, dat ze maar moeilijk kan kiezen.

Ik kon niet kiezen, dus werden het er drie... 💙 #goodmorning #friday #playtime #earlymorning #babyotis Een foto die is geplaatst door null (@carolienkarthaus_spoor) op 22 Jun 2018 om 0:35 PDT