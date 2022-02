Patty blikt terug op ‘35 kilo geleden’ en wint S10 hiermee het songfestival?

Prins Charles bedroefd door dood invloedrij­ke Britse dj Jamal Edwards

In het Verenigd Koninkrijk is geschokt gereageerd op het plotselinge overlijden van Jamal Edwards (31). Prins Charles laat maandag op Twitter weten aan de familie van Edwards te denken. De dj en oprichter van het muzikale platform SBTV overleed zondag. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

21 februari