Patrick ‘McDreamy’ Dempsey duikt weer op in Grey’s Anatomy

Hart van Nederland straks ook naar de ochtend

12 november Hart van Nederland krijgt in het nieuwe jaar een ochtendeditie. SBS 6 gaat vanaf 4 januari 2021 zeven dagen per week een ochtendbulletin uitzenden. De presentatie is in handen van Mart Grol (doordeweeks) en Wolter Klok en Nadya Sewradj (in het weekend).