Patricia Paay verlaat ziekenhuis en ziet eindelijk hondjes weer: ‘Geluk is onbeschrijfelijk’

Patricia Paay geeft update vanuit ziekenhuis: ‘Erger dan gedacht’

De complicatie met de heup van Patricia Paay lijkt toch erger dan aanvankelijk werd gedacht. Dat laat de mediapersoonlijkheid in een korte update weten op Instagram. ‘Afgelopen dagen is gebleken dat ik te lang door heb gelopen met de pijn die ik had. Te lang doorgewerkt omdat het zo druk was.’

30 oktober