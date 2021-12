Patricia Paay negeerde doktoren en liep zelf weg uit zorghotel: ‘Ineens waren ze me kwijt’

Droomkerst voor Patricia Paay: na maanden in ziekenhuis, eindelijk thuis

Kerst had dit jaar niet beter kunnen uitpakken voor Patricia Paay. De Rotterdamse was maanden van huis na een zware operatie en revalidatie, maar is sinds vandaag weer in haar eigen stulpje. ‘Voor mij is deze kerstavond echt een cadeautje’, schrijft ze onder een Instagram-kiekje van zichzelf naast haar kerstboom.

24 december