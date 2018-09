Volgens de 69-jarige Paay vertelt aan weekblad Story dat de nieuwe heup niets te maken heeft met haar leeftijd. ,,Ik ben vorig jaar van de trap gevallen. De gevolgen daarvan zijn dat ik nog altijd een beetje gammel in elkaar zit en veel last van mijn heup heb. De artsen hebben me aangeraden een kunstheup te nemen. Ik zie daar enorm tegenop, want het is een lang revalidatietraject.''

Brabantse taaltje

Paay zegt altijd lenig te zijn geweest en veel hebben bewogen. Sinds deze zomer woont ze in het Brabantse Zundert. Dat bevalt uitstekend. ,,Ik had niet verwacht het zo goed naar mijn zin te hebben in Brabant. Ik dacht altijd: ik hoor in Rotterdam of in de buurt van Amsterdam. Maar het is héél leuk in Wernhout, Robbert (haar man, red.) en ik zijn omringd door lieve mensen. Ik was vroeger altijd een beetje allergisch voor het Brabantse taaltje, maar je went er snel aan.''