Patricia ligt nog altijd in het ziekenhuis en Bibi zit op een roze wolk

‘Ontevreden crewlid legde mogelijk opzette­lijk echte kogel klaar voor Alec Baldwin’

Het schietincident op de filmset met Alec Baldwin is mogelijk het resultaat van bewuste sabotage door een ontevreden crewlid. Iemand zou een echte kogel in een doos vol nepkogels hebben gedaan, die vervolgens in het pistool belandde waarmee Baldwin cameravrouw Halyna Hutchins doodschoot. Met die theorie houden de advocaten van de wapenspecialist van de film serieus rekening, zeiden ze tegen het tv-programma Today.

3 november