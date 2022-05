Parkeerterreinen voor Lowlands gevuld met 90.000 zonnepanelen: ‘Hopen inspiratiebron te zijn’

De Solar Carport is door Solarfields in samenwerking met organisator MOJO Concerts gerealiseerd op de parkeerterreinen van Lowlands, bij Biddinghuizen. Er is plek voor zo’n 15.000 auto’s. De zonnepanelen leveren opgeteld 35 megawattpiek aan elektriciteit. Dat is genoeg om zo’n 10.000 huishoudens van zonnestroom te voorzien, of bijvoorbeeld honderd Lowlands-weekenden.