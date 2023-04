Parkeerdrama vergalt Paaspop voor Sligro-klanten: ‘Iedereen zit vast in de modder!’

De eerste avond van het festival Paaspop in het Brabantse Schijndel is voor sommige bezoekers uitgelopen op een grote teleurstelling. Festivalgangers klaagden donderdagavond massaal over de bereikbaarheid van het festival. Velen gaven aan al uren in de file te staan voor het parkeerterrein en te zijn omgekeerd. Maar ook daar ging het mis: meerdere auto's stonden helemaal vast in de modder.

Eén van hen is Anita van Heeten uit Waalwijk. ,,Het was daar echt triest. Alles stond helemaal vast op een landweggetje. We vertrokken om 17.30 uur uit Waalwijk en om 20.10 uur hebben we besloten om te draaien”, zegt ze tegen deze site. In de verte kon ze een glimp zien van de feesttent, maar ook de navigatie gaf aan dat ze over de laatste 400 meter nog anderhalf uur zou doen.

Vanuit de auto kreeg Van Heeten mee dat de parkeerweilanden te drassig zijn en dat de organisatie naar een oplossing zoekt. ,,Je begint honger te krijgen en wil na een paar uur ook de auto uit. We zijn dus maar gegaan.” Gelukkig had Van Heeten vier kaartjes gewonnen met haar bedrijf. Wel gaf ze tien euro uit voor een parkeerkaart.

Drama

Ook Esmeralda Korteweg besloot na uren wachten om te keren. ,,Het was echt heel slecht. Om 18.30 uur reden we Schijndel binnen, om 21.15 uur zijn we vertrokken.” Ze voorzag dat het drama 's nachts misschien nog groter werd. ,,We zagen nu al auto's weggesleept worden. De terugweg voor bezoekers wordt een drama.”

Op sociale media melden bezoekers dat er inderdaad problemen waren om terug te komen: ‘Probeer nu maar eens weg te komen! Iedereen zit vast in de modder’, schrijft een bezoeker. ‘Om 23:30 aangekomen bij de auto om naar huis te gaan. Loop net thuis binnen (03:00 uur). 2,5 uur tot aan de assen van de auto vastgestaan op de ‘parkeerplaats’’, meldt een andere festivalganger.

Volledig scherm Auto staat vast in de modder op de parkeerplaats van Paaspop. © Ingestuurde foto Facebook / Lorena Raquelle

Quote Stel dat er iets gebeurt op het terrein en er zijn hulpdien­sten nodig Esmeralda Korteweg

In tegenstelling tot Van Heeten heeft Korteweg nog meer pech. Zij nam de kaarten voor donderdag over via Marktplaats. Toch is dat geld niet het eerste waar je aan denkt. ,,Stel dat er iets gebeurt op het terrein en er zijn hulpdiensten nodig. De smalle polderweg staat helemaal vast.”

Op sociale media regende het klachten over de problematiek rondom het festivalterrein. Meerdere bezoekers beschreven online dezelfde belevenissen als Van Heeten en Korteweg en uitten hun teleurstelling. Ook de VIP-parkeerplaats was vol, tot verbazing van de festivalgangers. Het is immers betaald parkeren op het festivalterrein.

Eerste dag afgekocht door Sligro

Dit jaar duurt Paaspop geen drie, maar vier dagen. De eerste dag is geheel van de Veghelse horecagroothandel Sligro die de dag compleet heeft afgekocht. Het bedrijf rekent op de komst van ruim 30.000 klanten en relaties uit het hele land.



Reactie Paaspop donderdagavond

,,We zijn uiteraard op de hoogte van deze situatie en vinden het ontzettend vervelend om te horen dat onze bezoekers hier last van ondervinden. De ongelukkige combinatie van de drukste spits van het jaar en de onophoudelijke hevige regenval van vandaag hebben gezorgd voor een flinke vertraging richting de parkeerplaats en daarmee een situatie die we niet eenvoudig kunnen oplossen, ongeacht hoeveel voorbereidingen we hebben getroffen.”



,,We hebben vanaf 16.00 uur meteen alle zeilen bijgezet. Onder andere op de route en op de parkeerplaats. We hebben maximaal opgeschaald om de verkeersstroom zo goed mogelijk op gang te houden. Inmiddels helpt een tiental boeren om de vastgelopen auto’s vlot te trekken. We balen hier natuurlijk enorm van en maken welgemeende excuses naar onze bezoekers. Ook wij hadden het ontzettend graag anders gezien.”

