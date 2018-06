Paris Jackson: Die laatste momenten bij opa zijn, was alles voor mij

Alhoewel Michael Jackson in interviews meerdere keren sprak over de trauma's die zijn vader hem bezorgde, had zijn dochter Paris een betere band met Joseph Jackson. De 20-jarige heeft een eerbetoon aan haar overleden opa op Instagram geplaatst.

,,Je bent de originele Jackson, de legende die het allemaal is begonnen. Geen van ons zou in de buurt zijn gekomen van waar we nu zijn, als jij er niet was geweest'', schreef Paris. ,,Je bent de sterkste man die ik ken, je levenswerk zal in de geschiedenisboeken staan, en jij ook. Ik zal elk moment dat ik met je heb meegemaakt koesteren tot de dag waarop ik sterf. Mijn achterkleinkinderen zullen weten wie jij was.''

Het model plaatste een foto van haar hand in die van haar opa, genomen tijdens de laatste dagen van Joseph. ,,Die laatste momenten bij je zijn, was alles voor mij. Dat ik je kon vertellen wat ik je nog moest vertellen voor ik afscheid van je nam was een zegen. Iedereen die langskwam, deed dat met liefde, respect en trots. Trots op jou, trots om je kinderen te zijn, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Trots om je kracht te hebben en onderdeel te zijn van de dynastie die je hebt gecreëerd. Trots om een Jackson te zijn."

Volledig scherm Paris Jackson © EPA

Lef

In de post vertelt Paris dat ze haar opa heeft gevraagd haar te komen opzoeken na zijn dood. ,,Je hebt dat toegezegd en ik ga je er aan houden. Bedankt voor alles. Rust in vrede en ga verder. Ik zie je heel, heel snel in mijn dromen."

Ook Paris' broer Prince stond op Instagram stil bij de dood van Joe, die hij 'het voorbeeld van pure wilskracht en doorzettingsvermogen' noemde. ,,Je leerde me trots te zijn op de naam Jackson en waar die voor staat. Je hebt me geleerd door te zetten in moeilijke tijden maar bovenal heb je me kracht en lef laten zien. Er zal nooit meer zo iemand als jij zijn."