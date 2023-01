Paris Hilton verwelkomt eerste kindje en verrast fans: ‘Altijd al mijn droom’

Paris en haar man Carter Reum kregen het jongetje, wiens naam nog onbekend is, via een draagmoeder. Het was niet bekend dat het stel met dit proces bezig was. ‘We houden nu al meer van je dan woorden kunnen uitdrukken’, schrijft Paris bij een foto waarop het kindje haar duim vasthoudt.

Hilton liet eerder al weten dat ze in coronatijd was begonnen met ivf-behandelingen. ,,Na de eerste paar maanden zijn we ermee begonnen omdat de wereld stilstond. We wisten dat we een kind wilden krijgen en ik dacht: dit is de perfecte timing. Normaal gesproken zit ik 250 dagen per jaar in het vliegtuig, laten we alle eitjes opslaan en klaarzetten. Er liggen er heel veel gewoon klaar.’’