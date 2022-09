Paramore komt na zes jaar weer met nieuw album

De nieuwe plaat is de opvolger van het album After Laughter uit 2017. De band bracht ook meteen de gelijknamige single This Is Why uit, inclusief een videoclip. Volgens zangeres Hayley Williams was het nummer het laatste liedje dat de band voor het album schreef. ,,Het vat de overvloed aan emoties samen, de achtbaan van leven in 2022 en het overleven van de afgelopen 3 of 4 jaar”, stelt ze in een verklaring.