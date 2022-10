Papadag voor radio-dj is nog een brug te ver: ‘Luisteraar is te conservatief’

Het gros van Nederland kijkt niet gek op als een collega aankondigt in deeltijd te willen werken. In de radiowereld is het wel voer voor discussie, nu prominente dj’s minder willen werken. ,,Het is voor de luisteraar alsof een vriend ineens zegt: ik vind je niet meer leuk.”