Panel verslagen na totaal verkeerde inschatting van ‘popster’ Fabiano: ‘Dit is zo'n mindfuck’

i can see your voiceRuim 1,1 miljoen mensen zagen gisteravond hoe student Fabiano (23) de deskundigen van I can see your voice compleet om de tuin leidde. Zelden waren de kenners er zo zeker van dat een kandidaat kon zingen, maar niets bleek minder waar. ,,Ik baal zo erg, dit is zo’n mindfuck .’’

In het RTL 4-programma maakt een kandidaat kans op 5000 euro door te raden welke van zeven deelnemers kan zingen, zonder diegene ooit te hebben gehoord. Uiteindelijk kiest de kandidaat één favoriet, die in duet gaat met zijn idool - óók als diegene geen noot kan zingen. Als dat zo is, krijgt de ‘bedrieger’ de prijs.

Voor Svenja, deze week te gast met haar held Jim Bakkum, kon het eigenlijk niet meer misgaan. Met zijn ruim twee decennia ervaring in de muziekindustrie had Jim geen centje twijfel dat de ‘Pitbull’, zoals de bijnaam van Fabiano luidde, een collega-vocalist was. Dat was ook wel te hopen, want Svenja had een bijzonder doel voor het prijzengeld. Ze wilde het overmaken naar Jim, die in ruil daarvoor zou moeten komen zingen op haar bruiloft.

Quote Ik had een soort Japanse popster in mijn hoofd en dan komt er zo’n stem uit Jim Bakkum

Honderd procent

Svenja kon zich alvast op haar grote dag gaan verheugen, want Jim sprak vroeg in de show al van de ‘ultieme popster’. De opgenomen stem van de Pitbull paste immers perfect bij zijn uitstraling, oordeelde Jim. En aan het playbacken zag je meteen dat hij muzikaal is.

Het panel van deskundigen was net zo stellig. ,,Honderd procent’’, zei Fred van Leer. ,,Hij kan zingen.’’ Volgens de aanwijzingen was de Pitbull onlangs 60 kilo afgevallen en momenteel erg populair in Japan. Zou kunnen, zei Danny de Munck, die hem wel in een boyband zag zingen.

Het was knap dat de BN’ers überhaupt over zijn stem konden oordelen, want ze verdronken vooral in zijn ogen. Fred leek in zijn hoofd alvast te dromen van een eigen huwelijk. En Edsilia moest de jongeman echt even van dichtbij bekijken. ,,Hij heeft killer eyes’’, zei ze. ,,Hij is te cute, ik kan geen antwoord geven.’’



© RTL

‘Mijn god’

Eenmaal op het podium naast de Pitbull sloegen bij Jim toch de zenuwen toe. ,,Ik ben hartstikke nerveus’’, zei hij. ,,Want stel: hij kan niet zingen... dan sta ik hier ook peentjes te zweten.’’

Gespannen zette hij Goud van Suzan en Freek in. Svenja genoot zichtbaar, maar het lachen verging haar snel. De Pitbull zong weliswaar vol overgave, maar ook knettervals. Een verbijsterde Jim viel op zijn knieën en Svenja sloeg verbouwereerd haar handen voor haar mond.



© RTL

,,Ik baal zo erg’’, zei Svenja tijdens het optreden. ,,Ik baal echt.’’ Jim stond inmiddels weer, maar was nog altijd verbaasd. ,,Mijn god’’, verzuchtte hij tijdens het zingen.

Gratis zingen

De Pitbull bleek geen zanger, maar Fabiano, een student Software development. ,,Ik had een soort Japanse popster in mijn hoofd en dan komt er zo’n stem uit’’, zei Jim na het optreden. De hint over het Japanse succes bleek gelogen. Fabiano is inderdaad wel 60 kilo afgevallen. ,,Ik heb een maagverkleining gehad’’, vertelde hij. ,,En ik heb de acteeropleiding gedaan, dus ik kan jullie goed overtuigen.’’

© RTL

Helemaal met lege handen ging Svenja niet haar huis. Ze had haar idool vlak voor het optreden van Fabian gevraagd of hij niet gewoon gratis op haar trouwerij kon komen zingen. Daar hield ze hem nu natuurlijk aan.

,,Het is wel corona hè’’, sputterde Jim grappend tegen. Fred van Leer moest er niks van hebben. ,,Gewoon gratis zingen jij.’’

© RTL