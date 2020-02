Pamela Anderson in melancholische bui nadat vijfde huwelijk al na 12 dagen strandt: ‘Liefde is een risico’

Ze besprak in een van de posts, die allemaal voorzien waren van zwartwitfoto's van haarzelf, ook nog even de liefde in haar eigen woorden. ,,Liefde is een risico", schreef ze over haar vijfde huwelijk, dat na twaalf dagen al strandde. Ze eindigde met een quote van Einstein: ,,Waanzin is steeds hetzelfde doen en andere resultaten verwachten."



Anderson trouwde op 20 januari tijdens een privéceremonie in Malibu met filmproducent Jon Peters. De twee kwamen een paar maanden geleden weer bij elkaar, nadat ze dertig jaar geleden al eens iets hadden gehad. Zaterdag maakte het voormalig model bekend dat ze niet doorging met de papierwinkel om het huwelijk officieel te maken.



De Baywatch-actrice (52) was eerder getrouwd met Tommy Lee, zanger Kid Rock en twee keer met Rick Salomon. Ook de 72-jarige Jon Peters was al vier keer eerder getrouwd.