Pamela Anderson (51) wil nog een kindje

Dave Roelvink in cel na politieach­ter­vol­ging

13:13 DJ Dave Roelvink is gisteravond na een achtervolging over de A10 door de politie klemgereden in het centrum van Amsterdam. Volgens de Amsterdamse stadszender AT5 zit de 24-jarige Dave nog vast en is zijn rijbewijs ingenomen omdat hij te veel gedronken zou hebben.