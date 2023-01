Paay vreest dat ze nooit lintje of standbeeld krijgt door seksvideo

Sharon Osbourne verklapt: dochter Kelly bevallen van eerste kindje

Kelly Osbourne is bevallen van haar eerste kindje. Dat liet moeder Sharon Osbourne dinsdag weten in de Britse talkshow The Talk. De kersverse moeder heeft zelf nog niets gepost over de geboorte van haar zoontje, maar oma Osbourne laat weten dat de spruit Sidney heet, waarschijnlijk vernoemd naar zijn vader Slipknot-dj Sid Wilson.

4 januari