Paay: Ik hoop dat anderen iets aan uitspraak seksfilmpje hebben

Patricia Paay vindt de schadevergoeding die ze van GeenStijl krijgt 'vrij laag', maar ze is wel blij dat de rechter in de zaak over het plasseksfilmpje in haar voordeel heeft beslist. ,,Misschien dat andere mensen die zoiets meemaken er nog wat aan hebben. Verspreiden is strafbaar.''

,,Het lukt nu wel om het een plekje te geven. Ik werd er constant mee geconfronteerd. Daar moest ik doorheen'', vertelde de oud-zangeres vanavond aan de desk van RTL Boulevard. ,,Al zal ik het er nog wel honderd keer over moeten hebben'', vervolgde ze zuchtend.



Anderhalve week geleden deed de rechter uitspraak in de rechtszaak over een plasseksfilmpje met Paay en haar ex-vriend. Dat filmpje was onder vrienden verspreid, maar lekte uit. Het werd miljoenen keren bekeken toen GeenStijl en Eendevanger het verder online hadden verspreid. Paay krijgt een schadevergoeding van 30.000 euro aan immateriële schade toegewezen. Ze had 450.000 euro geëist. ,,Het valt tegen, want ik heb enorme kosten. Maar het is Nederland, de bedragen zijn hier veel lager (dan in Amerika, red.).''

Nek uitsteken

Hoewel de schadevergoeding tegenvalt, is ze wel blij met de uitspraak. ,,Blij dat ik gewonnen heb en ik ben blij dat andere mensen hier misschien nog wat aan hebben. Het verspreiden van privéfilmpjes is strafbaar.''



Ze heeft haar 'nek uitgestoken' om dat duidelijk te krijgen in de rechtbank. ,,Ik dacht constant aan die kinderen die zichzelf iets aandoen omdat er zoiets is gebeurd.'' Zelf heeft ze niet zo diep gezeten, zegt ze. ,,Ik ben volwassen, mijn wereld is groter dan dit. Maar ik kan me het voor die kinderen, wiens wereld uit de middelbare school bestaat, wel voorstellen.''

Volledig scherm Patricia Paay met haar partner Robbert Hinfelaar. © Brunopress

Sekspop

Eind deze maand staat Paay opnieuw voor de rechter. Dit keer heeft ze Johan Vlemmix aangeklaagd. De koningshuisfanaat en ondernemer heeft het plan opgevat om een sekspop van Paay te laten produceren. ,,Ik dacht dat het wel een leuke verrassing was'', zei Vlemmix tegen RTL Boulevard. ,,Ze krijgt 500 euro per verkochte pop.''



Paay eist een schadeclaim van 30.000 euro van Vlemmix. ,,Ik vind het beledigend. Ik vind die poppentoestand vrouwonvriendelijk. Heeft die man onder een steen gelegen, hij weet toch wat er met mij is gebeurd?'' zegt ze, doelend op het illegaal verspreiden van haar seksfilmpje.



Toch gaat het goed, laat de diva weten. ,,Ik wil weer een beetje aan het werk. En ik heb de leukste man. Robert heeft zo goed achter me gestaan, ieder ander was allang weggelopen.''

Bekijk hieronder de nieuwsvideo van afgelopen mei, toen de rechtszaak werd behandeld: