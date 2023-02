Ozzy Osbourne wil zo snel mogelijk terug op het podium

De Britse rocker maakte in 2019 een lelijke val in de badkamer en kreeg daardoor weer last van letsel dat hij in 2003 had opgelopen door een ongeluk met een quad. Hij werd na de val meerdere keren geopereerd. Volgens Osbourne is zijn stem prima in orde, maar is zijn lichaam te zwak om het vele reizen dat bij een tournee hoort aan te kunnen.