Owen Schumacher: ‘Na Koefnoen viel een deel van mijn identiteit weg’

Het is kwart over acht geweest in het Zaantheater als Owen Schumacher (51) opkomt en zich onmiddellijk wendt tot het publiek. De acteur gaat het verhaal vertellen waarin hij speelt. De bezoekers in de Forbo Flooringzaal knipperen even met de ogen.



De ‘interactie’ met de zaal is niet gebruikelijk in het toneel, maar dat is er wel meer niet bij Laten we eerlijk zijn. In het cabaretachtige toneelstuk gaan grote thema’s als liefde, dood, seks en schuld hand in hand met de kleine, zoals het uitbeelden van een whatsappgroep door de acteurs. En over ongewoon gesproken: de producenten verzamelden eerst de acteurs, pas daarna werd het verhaal geschreven.



,,De omgekeerde volgorde”, weet Schumacher, die vereerd was dat Richard Kemper en Rick Engelkes aan hem dachten. De twee producenten wilden weer een succesnummer op de planken na de theaterhit Hart tegen Hart, een toneelstuk met een cabaretachtig karakter.



,,Daarvoor zochten ze een cabaretier die ook acteerde en zich kon richten tot de zaal. Best spannend voor mij. Ook omdat er nog helemaal geen script was. Maar wat was nou het ergste dat me kon gebeuren?”