Oudste huisarts van Nederland Nico (92) waakt dag en nacht over patiënten

Van Hasselt blijft zich inzetten voor zijn patiënten. Hij kent ze door en door, weet precies wie wat heeft meegemaakt en stapt om één uur 's nachts nog in zijn auto om een patiënt te helpen. Ondanks alle strubbelingen in zijn vakgebied waar hij mee te maken heeft gekregen de afgelopen jaren en zijn kritische blik jegens het hedendaagse zorgsysteem, blijft hij knokken.



In juli bereikte Van Hasselt een mijlpaal: hij was al zés decennia actief als huisarts. Filmmaker Joost van der Wiel besloot het leven van de bijzondere Van Hasselt te verfilmen. Dat resulteerde in de documentaire De Hoeder die vanavond om 23.00 uur op NPO 3 te zien is.