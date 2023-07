Oudste (71) en jongste (21) kandidaat in historie Slimste Mens doen gooi naar titel

Monique van der Werff ging gebukt onder succes Zoop: ‘Er had een vertrou­wens­per­soon moeten zijn’

Niet iedereen van de cast van successerie Zoop had evenveel baat bij het succes van het programma. Voor Monique van der Werff, die de rol van Taffie Arend vertolkte, had Zoop ook een flinke keerzijde. Ze stapte uiteindelijk bewust uit de film- en televisiewereld. ‘Ik heb me heel eenzaam gevoeld’.