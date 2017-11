Ouderlijk huis Bruce Springsteen staat te koop

Daarvoor moeten geïnteresseerden wel diep in de buidel tasten. Het vrijstaande houten pandje in de plaats Freehold in de Amerikaanse staat New Jersey heeft een vraagprijs van 269.900 dollar (226.000 euro). Het huis is gebouwd in 1905 en heeft vier slaapkamers en twee badkamers. Springsteen (68) woonde er 1955 tot 1962. Op het album Born To Run zingt The Boss over deze tijd, waarin hij zittend op de bank naar Elvis Presley op televisie keek, die optrad in de Ed Sullivan Show.