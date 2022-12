Oud-politicus maakt zangdebuut in Secret Duets: ‘Het is Sinterklaas!’

In de RTL 4-zangshow gaan bekende artiesten in duet met iemand die ze niet kunnen zien. Aan de hand van de stem en enkele hints moeten ze raden wie aan de andere kant van een dikke muur staat. Dat kan een professionele vocalist zijn, maar ook een BN’er van wie niet bekend is dat die kan zingen.

In zeldzame gevallen zetten de makers ook een vervormer in. Dat gebeurt als ze vrezen dat de stem te herkenbaar is, vertelde presentator Jamai Loman toen onlangs Hans de Booij meedeed. Gisteravond gebeurde dat weer. Daardoor stond het panel, bestaande uit Romy Monteiro, Gerard Joling, Dave von Raven en Tania Kross, na het eerste korte optreden van Von Raven en de onbekende BN’er voor een groot raadsel.

Volledig scherm Het panel staat voor een raadsel in Secret Duets. © RTL

Dave von Raven zong met de mysterieuze gast het lied Als ze er niet is van De Dijk. Omdat de hints (een boeket en verjaardagskaart) en de vervormde stem niet voor herkenning zorgden, mocht de mysteryguest zijn echte stem laten horen. Dat zorgde bij Joling voor nóg meer verwarring, maar Romy Monteiro bleek op het goede spoor te zitten. ,,Het is een statige stem, het is een spreker. Als je te maken hebt met de dood, met trouwen, verjaardagen, dan moet je toch iets in een overheid of zo’n soort situatie zitten? Een politicus?”, gooide ze het balletje op.

Presentator Jamai Loman had door dat het voor de rest allemaal nog te onduidelijk was en besloot daarom nog een hint weg te geven: het geluid van een krolse kat. Dat was het moment dat er bij Monteiro een belletje ging rinkelen. Bij Joling, Von Raven en Kross gebeurde dat echter niet. ,,Het helpt echt niets hoor, sorry”, verzuchtte Kross.

Onthulling

Nadat er allerlei hints waren gegeven, was het aan de onbekende BN’er de taak om zich te onthullen voor het panel. Gehuld in een paars glitterjasje stapte de man achter de muur vandaan. ,,Ja, ja, ja!”, gilde Monteiro het uit. Voor Dave von Raven was het vooralsnog een mysterie want hij kon niet zien om wie het ging. En dat terwijl de mysteryguest zich bijna had verraden door het hoekje om te lopen. ,,Ik was net te laat. Ik heb niet gezien wie het dan eigenlijk wel was. Die stem is niks aan te herkennen, joh.”

Loman hielp Von Raven daarom op weg en vroeg aan Von Raven wat hij nu eigenlijk in het audiofragment had gehoord. ,,Ja, een kat. Weet ik veel, gewoon een kat.” Met dat antwoord nam Loman geen genoegen. ,,Maar die kat had er wel zin in”, probeerde hij Von Raven nog een keer te helpen. ,,Oh! Krols. Oooh, hey”, zei Von Raven enthousiast toen hij eindelijk doorhad om wie het ging. En dus kon Von Raven het juiste antwoord geven: hij had een duet gezongen met voormalig politicus Henk Krol.

Die bekende zijn deelname aan het programma toch wel spannend te vinden. ,,Het is even gek hoor, voor iemand die niet kan zingen. Ik durf zelfs in de badkamer niet te zingen”, grinnikte hij. Het panel kon niets anders dan lovende woorden uitbrengen voor Krol. ,,Dapper dat u hier wilde zijn.”

Volledig scherm Henk Krol in Secret Duets. © RTL

