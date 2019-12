Oud-nieuwslezer Fred Emmer (85) overleden

Voormalig nieuwslezer Fred Emmer is op 85-jarige leeftijd overleden in Hilversum. Hij sliep dinsdag vredig in, zo laat zijn familie weten aan de NOS.

Emmers zoon Stephen, bekend als componist van muziek voor onder meer televisiezenders en documentaires, noemt zijn vader uniek als mens. “We gaan Fred enorm missen. Hij was een moderne, principiële, intelligente en gevoelige man. Enig in zijn soort”, reageert hij tegenover de publieke omroep.

Emmer presenteerde van 1962 tot 1965 het NTS Journaal (de voorloper van de NOS), vertrok toen naar de reclamewereld maar keerde in 1971 terug als vaste nieuwslezer bij het Journaal. Emmer groeide uit tot een van de bekendste televisiegezichten van de jaren zeventig en tachtig. In 1988 stapte hij over naar de VPRO, waar hij twee seizoenen het programma Waskracht! presenteerde.

‘Emmer stond bekend als een nieuwslezer met een effen gezicht die zich nooit versprak. Het enige incident in zijn lange carrière was een langdurige hoestbui, begin 1985. Half buiten adem en benauwd klinkend las hij het bulletin toch uit, schrijft de NOS. Over zijn keurige uitspraak zei hij ooit: “Er wordt tegenwoordig geen ABN meer gesproken, maar Algemeen Aanvaardbaar Nederlands. Ik geloof dat ik dat niet zo erg vind. Belangrijker is dat de presentatoren begrijpen wat ze lezen.’'

Erotische liefdesbundel

Eind jaren 80 ging Emmer weg bij het NOS Journaal. Kort daarvoor had hij zijn eerste boek uitgebracht, een erotische liefdesbundel met de naam ‘Het mooiste van verleiding... is eraan toegeven’. Volgens de nieuwslezer liep de verkoop zo goed, juist omdat er zoveel ophef over was. Na het schrijven ging hij werken voor satirische tv-programma’s, zoals VPRO’s Waskracht. Deels omdat er brood op de plank moest komen, deels omdat hij “een latente behoefte om mijzelf te ironiseren’' had. Eind jaren 90 was hij presentator van de RTL5-quiz Nieuws en Nonsens.

Naar eigen zeggen had de nieuwslezer last van “een chronische twijfel over de zin van het leven”. Hij kwam er eerlijk voor uit dat hij ijdel was.

Overlijdensadvertentie

Het nieuws over het overlijden van Fred Emmer raakte vanavond bekend via de NRC. Die meldde het op basis van een overlijdensadvertentie die morgen verschijnt in de papieren krant. “Emmer stond bekend om zijn rustige uitstraling en omdat hij zelden op een verspreking te betrappen was - zelfs toen er nog niet met autocue werd gewerkt en de nieuwslezer de berichten nog van papier oplas’’, schrijft de krant.