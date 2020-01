Oud-gitarist Guns N' Roses krijgt taakstraf voor rijden onder invloed

Kaarten vliegen weg, rapper Snelle kondigt derde show in AFAS Live aan

11:50 De concerten die rapper Snelle in het najaar geeft in AFAS Live in Amsterdam vormen inmiddels een heuse concertreeks. Vandaag kondigde Snelle een derde show aan, die hij geeft op donderdag 15 oktober. Zijn eerste concert (17 oktober) was binnen enkele minuten uitverkocht. Binnen een maand is ook zijn tweede concert (16 oktober) uitverkocht.