Oud-deelnemers diep ontroerd door Arcade: Het is cool, hip, on-Nederlands

De 24-jarige Duncan de Moor, zoals hij echt heet, liet het nummer gisteravond voor het eerst horen in De Wereld Draait Door. Arcade bleek een mysterieuze ballad met een internationaal geluid. In de bijbehorende clip, gemaakt door fotograaf Paul Bellaart, is Duncan naakt onderwater te zien. De ontlading was groot bij hem nu alles in de openbaarheid is. ,,Het voelde zo gek om het niet te kunnen delen, maar nu heb ik het gedeeld. Ik vond het echt heel spannend’’, zei Duncan. Hij is voorbereid op kritiek. ,,Ik heb zeker een dikkere huid gekregen. Er komen natuurlijk ook negatieve reacties. Er zijn mensen die hier meningen over hebben. Ik heb dat geaccepteerd.’’