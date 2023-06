Oud AD-journalist schrijft boek over twee vrienden die in de woestijn het leven lieten

Oud AD-journalist Eddy van der Ley (54) heeft een boek geschreven over twee vrienden die een fatale woestijnreis maakten, Heldendaad in de Sahara . De twee kameraden trokken in de zomer van 1993 met een Peugeot door de Sahara, maar tussen de Algerijnse woestijnstad Tamanrasset en de grens met Niger ging het mis door een ongelukkige inschatting van een woestijngids en botte autopech.

Met publicaties in het Algemeen Dagblad bracht verslaggever Eddy van der Ley in augustus van dat jaar een zoektocht op gang, maar alle moeite bleek achteraf vergeefs. Ruim drie maanden na de vermissing werden de lichamen van Peter Teggelaar (24) en Marc Gilsing (24) door een toevallig passerende politiepatrouille aangetroffen naast hun auto, op een desolate, onherbergzame plek in de Sahara, die door de hulpdiensten niet te traceren was geweest. Naast de lijken lag, ‘ommuurd’ door stenen, een dagboek met alle details van de reis, voorzien van hartverscheurende afscheidsbrieven.

In het besef dat ze op 24-jarige leeftijd zullen gaan sterven in de Sahara, binnen enkele dagen of uren, namen Teggelaar en Gilsing, zonder een greintje zelfmedelijden, maar met berusting, zelfspot, humor en vooral - de zorg voor hen die achterblijven - afscheid van hun geliefden, familie en vrienden. ‘Onze enige échte hel is de gedachte aan jullie verdriet’, schrijven ze onder meer. ‘Doe ons postuum een plezier en leef vrolijk verder, zonder om ons te treuren. We zijn als grote jongens de uitdaging aangegaan, we zullen als grote jongens ons verlies ondergaan.’

Het dagboek geldt als een troostrijk houvast voor de nabestaanden. Een van hen, Eddy van der Ley, krijgt daarin het verzoek tot publicatie. ‘Eddy, doe er wat mee.’ Ook schrijven ze: ‘Dit boek is voor een ieder die het maar wil lezen.’

Dertig jaar later neemt Van der Ley de handschoen op. Als fundering voor Heldendaad in de Sahara publiceert hij het complete dagboek van de fatale woestijnreis. Ook verhaalt hij over de impact die de dood van de twee vrienden op zijn leven en op dat van vele anderen heeft gehad, juist door die laatste woorden vanaf hun plotselinge sterfbed. Van der Ley, die voor een reconstructie van het drama zelf afreisde naar de Sahara, schrijft vanuit het oogpunt van zijn verpletterende vriendschap met sportfreak en collega-journalist Peter Teggelaar (Twentsche Courant, Arnhemse Courant). Het maakt Heldendaad in de Sahara ook tot een persoonlijke ode aan vrijheid, liefde, avontuur en broederschap. Het boek, uitgegeven door Kosmos, verschijnt op 26 september maar is vanaf eind juni al te bestellen.

Eddy van der Ley is schrijver, journalist en theatermaker. Hij was 25 jaar verslaggever voor het AD, toerde met onder andere Wim Kieft en Willem van Hanegem door de theaters en schreef de boeken Niet zeiken, voetballen! (over scheidsrechter Bas Nijhuis) en Hoi Papa (over ex-voetballer Michel Boerebach).

Volledig scherm Het boek Heldendaad in de Sahara © Uitgeverij Kosmos

