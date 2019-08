Oscar-winnende maker documentaires Bob Dylan, Ziggy Stardust overleden

Donn Alan Pennebaker heeft een lange rij baanbrekende documentaires op zijn naam staan, vooral op het gebied van kunst en politiek. Bekende films van hem zijn onder andere de klassiekers Don’t Look Back (1967) over de Engelse concerttour van Bob Dylan , Monterey Pop (1968) over het gelijknamige muziekfestival, The War Room (1993) over de presidentscampagne van Bill Clinton in 1992 waarvoor hij een Oscar-nominatie kreeg en Elaine Stritch at Liberty (2002) over de Amerikaanse Broadway-actrice en zangeres Elaine Stritch.