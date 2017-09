Oscar-winnaar Eddie Redmayne vijf jaar lang gestalkt door Duitse vrouw

Ook de dochters van de Duitse vrouw vertelden haar dat ze begon te klinken als een stalker, zegt haar raadsman in de rechtbank. ,,Ze is een heel sensitief persoon en ze gelooft in spiritualiteit. Ze geloofde dat ze in een vorig leven getrouwd was met Eddie. Alles wat ze wilde, was contact maken met hem. Ze geloofde dat hij haar terug wilde.”



De stalkster schreef uiteindelijk een brief aan Redmayne, maar besefte later dat ze haar contactgegevens er niet bij had gezet. ,,Ze is informatie gaan verzamelen, toen Eddie zei dat ze moest stoppen met het lastigvallen van hem en zijn familie.”



De Duitse vrouw is schuldig bevonden aan stalking en de rechtbank neemt haar gedrag serieus. Ze is veroordeeld tot twee maanden cel. Ook mag de Duitse geen contact hebben met Redmayne of zijn familie en mag ze niet binnen de 200 meter van hen komen.