Organisator rampzalig Fyre Festival vervroegd vrijgelaten

De nu 30-jarige bekende in 2018 schuld aan het oplichten van investeerders in het festival. Hij kreeg een gevangenisstraf van zes jaar opgelegd en moest zijn slachtoffers hun geld, bij elkaar zo’n 26 miljoen dollar, terugbetalen.

Vorig jaar bepaalde een rechter ook dat een kleine 300 mensen die een kaartje voor het festival hebben gekocht, ieder recht hebben op een vergoeding van 7200 dollar. Het was toen niet duidelijk of deze kostenpost aan de schulden van McFarland werd toegevoegd.

Het Fyre Festival werd aangeprezen als een luxueus, exclusief feest en bekende sterren werden betaald om het festival te promoten op sociale media. Toen bezoekers in april van 2017 aankwamen op de locatie op de Bahama’s, bleek het echter een grote chaos op het eiland. Naast schaarse accommodatie en eten was er ook een tekort aan water en medische zorg. Het festival werd op het laatste moment afgeblazen.

Over het Fyre Festival-fiasco kwamen in 2019 twee documentaires uit; Fyre: The Greatest Party That Never Happened van Netflix en Fyre Fraud, uitgezonden door Hulu.