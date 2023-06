Organisator maakt einde aan speculaties en geeft uitleg over afwezigheid Burna Boy in Gelredome

Evenementenorganisator BonBon Entertainment heeft laten weten dat Burna Boy zaterdag wel degelijk in Nederland is aangekomen, maar te laat om zijn concert in het Gelredome in Arnhem te redden. In een bericht op de website gaat BonBon Entertainment in op enkele geruchten die hierover ontstonden.

Zo zou de Nigeriaanse zanger niet zoals afgesproken vooraf betaald zijn voor zijn optreden, en daarom geweigerd hebben over te vliegen vanuit Engeland. ‘Burna Boy is volledig door ons betaald’, schrijft BonBon Entertainment echter. ‘Burna Boy bleef niet in Londen. Hij is geland in Nederland en heeft de nacht doorgebracht in Amsterdam.’ Ook was hij niet bij een benzinepomp van Shell waar hij gesignaleerd zou zijn, en was hij ook niet bij het concert van Beyoncé. Daarnaast geeft de organisator aan dat ze geen tijd hebben gerekt om het publiek langer naar de bar te laten gaan en zeggen ze er alles aan gedaan te hebben om hem alsnog op het podium te krijgen.

Als reden voor het missen van zijn vlucht wijst BonBon naar een agent van Burna Boy, die een vlucht op vrijdag had moeten regelen maar hierin ‘faalde’. ‘Hier kwamen we pas op vrijdag achter’, schrijven ze. ‘Toen we dat te horen kregen, vonden we een vlucht die Burna Boy naar Nederland zou brengen. Maar het resultaat zou zijn dat zijn show zou uitlopen. We hadden toestemming van de lokale autoriteiten om later te beginnen, dus het was mogelijk om iets later aan te vangen. Op dat moment hadden we er nog steeds vertrouwen in dat de show door zou gaan.’ Toen die vlucht echter vertraagd bleek te zijn, werd die nieuwe planning in de war geschopt.

Het concert wordt nu 23 juli ingehaald.

