Organisatie songfestival laat niets aan het toeval over: speciale teststraat bij Rotterdam Ahoy

De organisatie van het Eurovisie Songfestival trekt alles uit de kast om het liedjesspektakel in Rotterdam Ahoy veilig voor artiesten, pers en personeel te laten verlopen. In een vandaag openbaar gemaakt protocol wordt melding gemaakt van een speciale teststraat, waar alle betrokken regelmatig worden gecontroleerd. Of er publiek bij de shows aanwezig kan zijn, wordt later besloten.

,,De afgelopen maanden is achter de schermen hard gewerkt aan een uitgebreid coronaprotocol, om het Eurovisie Songfestival in aangepaste vorm op een verantwoorde manier door te laten gaan. Met behulp van uitvoerig testen, mondkapjes, hygiënemaatregelen, aandacht voor ventilatie en innovatieve maatregelen wordt een omgeving gecreëerd waarin medewerkers, artiesten en pers zo veilig mogelijk kunnen werken,” zegt Sietse Bakker, uitvoerend producent van het Eurovisie Songfestival.

Gezondheid

Het protocol, dat mede is geïnspireerd op protocollen van grote sportcompetities, is tot stand gekomen in samenwerking met de EBU, de internationale songfestivalorganisatie. ,,Traditioneel gezien brengt het Eurovisie Songfestival Europa samen op één podium en we zijn nog steeds vastberaden om dit in mei in Rotterdam voor elkaar te krijgen,” stelt uitvoerend supervisor Martin Österdahl. ,,We koersen op een veilig Eurovisie Songfestival waarbij alle artiesten live vanuit Rotterdam optreden. Met dit protocol laten we zien hoe we dit kunnen bewerkstelligen. De veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen is onze hoogste prioriteit.’’

De maatregelen die de Songfestival-organisatie heeft genomen zijn afgestemd met festivalstad Rotterdam, goedgekeurd door de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en gevalideerd door SGS, een internationaal bureau dat gespecialiseerd is in de toetsing van dergelijke plannen. Mochten nieuwe inzichten of actuele ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, dan kan het plan op elk moment worden aangepast.

Quarantaine

De tv-productiecrew heeft het afgelopen jaar al veel ervaring opgedaan in het veilig werken in coronatijd. Voor de deelnemende artiesten en hun entourage zal het mogelijk wel even wennen zijn. Hen wordt aangeraden voor vertrek naar Nederland vijf dagen in quarantaine te gaan en zij moeten voor vertrek getest worden. Eenmaal in Nederland moeten ze in hun hotel blijven, behalve wanneer zij voor officiële programmaonderdelen de deur uit moeten.

Iedereen die in Rotterdam Ahoy werkt — crew, artiesten en pers — wordt regelmatig getest in een speciaal daarvoor opgezette teststraat. ,,Ons doel is helder: besmettingen tijdens het evenement voorkomen. Mocht iemand positief getest worden, dan gaat ons isolatieprotocol in werking, ondersteunen we de GGD bij bron- en contactonderzoek en nemen we waar nodig aanvullende maatregelen. Mocht een deelnemer hierdoor niet live kunnen optreden dan wordt de back-up opname gebruikt,” zegt Bakker. De teststrategie wordt op dit moment uitgewerkt, op basis van de richtlijnen van het RIVM en het Ministerie van VWS.

