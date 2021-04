Organisatie songfestival dolblij met publiek in Ahoy: ‘Konden we alleen maar van dromen’

De organisatie van het Eurovisie Songfestival in Nederland is dolblij dat er publiek mag worden toegelaten bij de ESF-shows in Ahoy. ,,Dat we de mogelijkheid hebben om het draaiboek van een songfestival mét publiek open te slaan is iets waarvan we alleen maar konden dromen’’, zegt uitvoerend producent Sietse Bakker.

Vanochtend werd bekend dat minister Slob (Media) de 9 shows - live-uitvoeringen en repetities) in Rotterdam Ahoy aanmerkt als fieldlab-experiment. Dat betekent dat er bij deze programma-onderdelen 3500 fans aanwezig mogen zijn. Dat zal dan gaan à la de recente proeven in de Ziggo Dome, dus met testen vooraf. Hoe het in Ahoy in mei exact in z'n werk zal gaan, wordt nog uitgezocht.

Lees ook Publiek bij Eurovisie Songfestival tóch welkom

Kaartverkoop

Quote we zijn het kabinet dankbaar voor dit perspec­tief en het vertrouwen dat ze ons hierin geven. Sietse Bakker Bakker is in elk geval in zijn nopjes: ,,We zijn het kabinet en Fieldlab Evenementen dankbaar voor dit perspectief en het vertrouwen dat ze ons hierin geven.’’ Hij benadrukt dat de gezondheid van de artiesten, crew en straks ook het publiek ‘absolute topprioriteit’ heeft. ,,In de komende weken zal duidelijk worden over de wijze waarop we publiek ontvangen en hoe de kaartverkoop zal plaatsvinden.’’



Er zijn echter wel wat toelatingseisen: er worden alleen Nederlandse fans naar binnen gelaten vanwege het inreisverbod en mensen die negatief getest zijn op het coronavirus zijn welkom. Ook worden kaarten weggegeven aan mensen die over minder financiële middelen beschikken. Onlangs al beloofde de Rotterdamse wethouder Kasmi (D66, evenementen) dat voor 1616 Rotterdammers met een smalle beurs gratis tickets beschikbaar worden gesteld.

Talentenjacht

Het Eurovisie Songfestival werd vorig jaar vanwege de corona-pandemie uitgesteld. Dit jaar gaat het befaamde liedjesspektakel sowieso door. De halve finales zijn op 18 en 20 mei, de grote finale op 22 mei. Rotterdam ontwikkelt een speciaal stadsprogramma, met onder andere de talentenjacht ‘Rotterdam, laat je horen’. In het Museumpark wordt middels een enorme, digitale klok dagelijks afgeteld naar het songfestival.



Ook in gaststad Rotterdam gaat de vlag uit. ,,Dit is heel positief nieuws’’, juicht wethouder Kasmi. ,,Wat mooi dat er fans zijn die het songfestival in Ahoy toch van dichtbij kunnen beleven. Iets waar ik eigenlijk al niet meer op durfde te hopen. Ik ben dan ook blij dat het kabinet deze ambitie heeft uitgesproken.’’

Quote

Winstpunten

Zeker in haar nopjes is directeur Jolanda Jansen van Rotterdam Ahoy. Zij ziet louter winstpunten. ,,Dit is niet alleen fantastisch voor een aantal fans, maar draagt ongetwijfeld ook bij aan de sfeer in de zaal voor de artiesten’’, meldt ze. ,,het laat zien aan Europa dat we ons maximaal hebben ingespannen om dat te doen wat kan en verantwoord is. We hopen hiermee een stap te zetten naar een verdergaande openstelling van onze sector richting zomer.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.